WHKT: Gemeinschaftsaktion der Starthelfenden NRW

Aktionstag am 28. Februar „Gut vorbereitet zur Ausbildungsmesse“

Morgen bieten die am Starthelfenden-Projekt beteiligten Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern einen besonderen Informationsservice an, um Jugendliche und/oder deren Eltern zum Thema Ausbildungsmesse zu informieren.

Am Aktionstag stehen die Starthelfer/innen für alle Fragen rund um das Thema Ausbildungsmesse zur Verfügung. Sie geben Auskunft, welche Unterlagen benötigt werden, wo und wann spannende Ausbildungsmessen in der Region stattfinden und sind darüber hinaus natürlich auch Ansprechpartner für konkrete Ausbildungswünsche.

Für eine ausführliche Beratung stehen in den Handwerkskammern in Aachen, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und Südwestfalen, den Industrie- und Handelskammern in Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Krefeld, Münster und Wuppertal sowie im Berufsförderungswerk der Bauindustrie erfahrene Starthelfer/innen zur Verfügung.

Dieser kostenlose Beratungs- und Vermittlungsservice wird durch das Programm Starthelfende Ausbildungsmanagement möglich, welches mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird.