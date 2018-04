WHKT: Girl’s Day am 26. April 2018

Mädchen entdecken eigene Talente und neue Berufe

Der Girl's Day am 26. April bietet Schülerinnen der fünften bis zehnten Klassen wieder die perfekte Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, die bisher hauptsächlich von Männern ausgeübt werden. Denn nach wie vor tendieren Mädchen dazu, typische Frauenberufe zu ergreifen, obwohl gewerblich-technische oder naturwissenschaftliche Berufsfelder hervorragende Perspektiven bieten.

Am Aktionstag können Mädchen sich über Berufe in den Bereichen Handwerk, Technik, IT und Naturwissenschaften informieren, sich praktisch ausprobieren und weibliche Vorbilder, z.B. Frauen in Führungspositionen, kennenlernen.



Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.girls-day.de.