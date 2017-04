WHKT: Girl’s Day am 27. April

Mädchen entdecken neue Berufe

Der Girl’s Day am 27. April bietet Schülerinnen der fünften bis zehnten Klassen wieder die perfekte Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, die bisher hauptsächlich von Männern ausgeübt werden.

Am Aktionstag können Mädchen sich über Berufe in den Bereichen Handwerk, Technik, IT und Naturwissenschaften informieren, sich praktisch ausprobieren und weibliche Vorbilder, z.B. Frauen in Führungspositionen, kennenlernen. Auch die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern beteiligen sich am Girl’s Day: Unter dem Motto „Flotte Fahrräder und rasante Motorräder“ bietet bspw. die Handwerkskammer Münster die Gelegenheit, sich den Beruf der Zweiradmechatronikerin näher anzuschauen. Die Handwerkskammer Aachen gibt Einblicke in die Berufsfelder Feinwerkmechanik, Fliesenlegen und KFZ-Mechatronik – jeweils mit praktischen Übungen zum Mitmachen und Gesprächen mit Ausbildern.

Diese und viele weitere Angebote finden sich unter www.girls-day.de, Anmeldungen sind noch bis zum 26.04. möglich.