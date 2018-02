WHKT: Jugend in Arbeit plus vor dem Aus

Trotz 45.000 junge erfolgreicher Vermittlungen läuft Förder-Programm aus

Das seit vielen Jahren bewährte Programm Jugend in Arbeit plus fördert die berufliche Integration von jungen Erwachsenen und begleitet diese in eine dauerhafte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Dabei ist es eine der erfolgreichsten arbeitsmarktpolitischen Einzelmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen. So wurden seit Beginn bis Ende 2017 ca. 45.000 junge Menschen in ein Arbeitsverhältnis vermittelt.

Kennzeichnend für das Programm ist die enge Zusammenarbeit der beteiligten Akteure. Dazu zählen die Arbeitsagenturen und Jobcenter, die Beraterinnen und Berater der Träger sowie die Fachkräfte der Kammern.

Jugend in Arbeit plus trägt entscheidend zur beruflichen Integration junger Menschen bei. Arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene werden von dem über viele Jahre aufgebauten und gut funktionierenden Netzwerk unterstützt, welches die erfahrungsgemäß vielfach benötigten Hilfestellungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bietet.

Im Rahmen eines Pressegesprächs am 22. Januar kündigte Arbeitsminister Laumann allerdings an, das vom Europäischen Sozialfonds und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geförderte Programm Jugend in Arbeit plus trotz der erfolgreichen Vermittlungsergebnisse nach Ablauf des aktuellen Förderzeitraums (Dezember 2018) auslaufen zu lassen.