WHKT: Kamingespräch mit NRW- Arbeitsminister

Wichtige Themen in offizieller Runde besprochen

Die Arbeitnehmer-Vizepräsidenten der nordrhein-westfälischen Handwerkskammern trafen sich mit NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. In dem zweistündigen Dialog wurden neben dem Übergangssystem Schule-Beruf, der Tarifbindung im Handwerk und den investiven Maßnahmen in Bildungsstätten des Handwerks in Nordrhein-Westfalen auch Themen angesprochen, die über den konkreten Bereich der Qualifizierung hinausgingen und damit die Zuständigkeiten im Sozialbereich des Ministers trafen.

Darunter Fragen der Altersvorsorge, der familien- und pflegefreundlichen Arbeitsbedingungen und anderes mehr.