WHKT: Landesweite Gemeinschaftsaktion der Starthelfenden

Mit Ausbildung zur Führungskraft von morgen

Heute haben Eltern die Möglichkeit, sich bei den am Starthelfenden-Projekt beteiligten Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern ausführlich zu beruflichen Anschlussperspektiven nach der Schule beraten zu lassen.

Eltern sind nach wie vor die wichtigsten Ansprechpartner für Jugendliche, wenn es um Fragen der beruflichen Zukunft geht. Doch es ist gar nicht so einfach, bei mehr als 300 verschiedenen Ausbildungsberufen den Überblick zu behalten. Heute beraten die Starthelfenden daher zur Berufswahl, informieren über die hervorragenden Perspektiven nach Abschluss einer betrieblichen Ausbildung und zeigen auf, welche Vorteile Aus- und Weiterbildung gegenüber einem Bachelor-Studium haben.

Für Fragen stehen praxiserfahrene Starthelferinnen und Starthelfer in den Handwerkskammern in Aachen, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und Südwestfalen, den Industrie- und Handelskammern in Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Hagen, Köln, Krefeld, Münster und Wuppertal sowie im Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW zur Verfügung.