WHKT: Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW

Armin Laschet zu Ehren der Landessieger/innen in Aachen

Bei der Schlussfeier des Westdeutschen Handwerkskammertages im Ludwig Forum Aachen wurden gestern die besten Gesellinnen und Gesellen des zurückliegenden Prüfungsjahrgangs ausgezeichnet. Sie hatten sich im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks NRW durchgesetzt und den ersten Platz in ihren Berufen errungen.

Armin Laschet, Schirmherr des Wettbewerbs und Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, betont: „Ich gratuliere herzlich den besten Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerkern des Jahres 2018 zu ihrer tollen und leidenschaftlichen Leistung. Das Handwerk ist und bleibt eine der wichtigsten Stützen der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Ohne die fortwährende Bereitschaft des Handwerks, junge Menschen in seinen Betrieben auszubilden, hätte unser duales Ausbildungssystem keine Zukunft. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, für das Handwerk mit seinen mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern, qualifizierten Beschäftigten und engagierten Auszubildenden bessere Voraussetzungen für Wachstum und Zukunftschancen zu schaffen.“

In einer Talkrunde hoben Hans Hund, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) und Dieter Philipp, Präsident der Handwerkskammer Aachen den Wert der beruflichen Aus- und Weiterbildung hervor. Gerade eine Ausbildung in den vielseitigen Berufen des Handwerks eröffne Jugendlichen beste Perspektiven, die den Weg in Führungspositionen ebnen und bis zur Selbstständigkeit reichen, mit oder ohne Abitur. Felix Kendziora, Vizepräsident der Handwerkskammer Aachen ermutigte die Siegerinnen und Sieger auf dieser Arbeitnehmerveranstaltung, sich auch mit den Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements zu befassen und selbst das Handwerk und seine Organisationen mitzugestalten.

Mehrere Hundert Kammersieger aus 81 Berufen hatten in den vergangenen Wochen ihr fachliches Können auf Landesebene gemessen. Unter dem Blickwinkel der handwerklichen Qualität wurden ihre Gesellenstücke und Abschlussarbeiten von Bewertungsausschüssen begutachtet und eingestuft. In verschiedenen Wettbewerbsberufen stellten die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in Arbeitsproben unter Beweis. Aus etwa 25.000 erfolgreichen Prüfungsabsolventen wurden die 81 Landessieger/innen ermittelt.

Künstlerisch umrahmt wurde die Schlussfeier von der FH Big Band »Full House«. Die Landessieger/innen aus allen sieben Kammerbezirken in Nordrhein-Westfalen konnten sich über ihre Urkunden und ein Präsent freuen. Drei von ihnen erhielten zudem einen Reisegutschein, der verlost wurde.