Wissenschaft: Dr. Heiko Pult ausgezeichnet

Dr. Heiko Pult unter den Top 5 Zitierungen bei der Klassifizierung und Beobachtung der Meibomdrüsen

Die Meibographie erlaubt die Beurteilung der Struktur und Form der Meibomdrüsen und stellt ein wichtiges Kriterium in der Beurteilung und dem Management der Dysfunktion der Meibomdrüsen dar.

Zur Meibographie gibt es von der Arbeitsgruppe Dr. Heiko Pult – Optometry & Vision Research, Weinheim zahlreiche Publikationen. Aktuell wurde Dr. Heiko Pult zu seiner Publikation „Comparison of subjective grading and objective assessment in meibography“ vom wissenschaftlichen Journal Contact Lens Anterior Eye mit „Highly Cited Research“ ausgezeichnet. Diese Publikation liegt unter den Top 5 zitierten Publikationen dieses Journals für die Jahre 2014/2015.