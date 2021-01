Wöhlk Contactlinsen: Außendienst wieder voll besetzt

Mit voller Power ins Jahr 2021

Die Wöhlk Contactlinsen GmbH hat ihren Außendienst wieder voll besetzt und startet so mit kompletter Mannschaft ins neue Jahr. Das Team vervollständigen Silvia Pohl als Gebietsverkaufsleiterin Nord und Ralf Mutschall als Gebietsverkaufsleiter Süd.

Die Augenoptikerin Silvia Pohl war zuletzt als Bereichsleitung für die Visionix Screening-Instrumente tätig und verfügt nicht nur über umfassende Vertriebskenntnisse, sondern war zuvor auch 23 Jahre lang im Augenoptikfachgeschäft tätig. Mit ihrer Leidenschaft für die Optik unterstützt die Bremerin seit Dezember das Team von Wöhlk und ist Ansprechpartnerin für die Augenoptiker im Norden Deutschlands.

Ralf Mutschall ist Augenoptik-Meister und arbeitete mehrere Jahre als Niederlassungsleiter bei einem großen deutschen Optiker. Der Westfale, der seit sechzehn Jahren in Bayern lebt, war außerdem als Gebietsverkaufsleiter im Brillenglasbereich tätig und hat durch Wöhlk nun seine „alte Liebe Kontaktlinsen“ wiedergefunden. Seit August letzten Jahres ist er in Bayern für alle Independent und Key Costumer zuständig.

„Silvia Pohl und Ralf Mutschall sind mit ihrer langjährigen Erfahrung eine tolle Bereicherung für unser ohnehin schon gut aufgestelltes Team“, so Vertriebsleiter Stefan Haase. „Wir freuen uns, jetzt wieder allen Augenoptikern einen direkten Ansprechpartner in ihrer Region zur Seite stellen zu können – auch wenn Besuche in den Geschäften aktuell nur eingeschränkt möglich sind“. Dies kompensiert Wöhlk mit Onlineseminaren und Terminen per Videokonferenz oder Telefon.

Die erste Außendienstler-Tagung des Jahres hat auch bereits stattgefunden. Hier hat sich das Team um Stefan Haase auf die anstehenden Aktionen und Kampagnen sowie die geplanten Roadshows eingestimmt. „Natürlich ist es sehr schade, dass wir uns zum ersten Mal bei einer Außendienstler-Tagung nicht persönlich treffen können, aber wir haben uns diesmal ein Programm überlegt, welches auch per Videokonferenz und in digitaler Gruppenarbeit gut funktioniert“, so Haase.