Wöhlk: Deutschland-Vertrieb von UltraVision übernommen

Vertrieb von Bach Optik übernommen

Die Wöhlk Contactlinsen GmbH ist ab sofort für den Vertrieb von UltraVision Kontaktlinsen in Deutschland verantwortlich. Der Kontaktlinsenhersteller übernimmt damit die Distribution von der Kölner Bach Optic Großhandels GmbH.

„Wir übernehmen die Distribution der UltraVision kurzfristig, um die Versorgung mit diesen zum Teil sehr speziellen Linsen in Deutschland sicher zu stellen. Die Intergration dieser Prozesse in unsere Unternehmen sowie die Schulung unserer Mitarbeiter/innen auf den UltraVision Produkten laufen parallel“, so Wöhlk-Geschäftsführer Lothar Haase.

Für bestehende UltraVision-Kunden wird sich bis auf den neuen Ansprechpartner nichts ändern. Augenoptiker, die UltraVision bisher über den ehemaligen Distributor Bach Optik bezogen haben oder sich als Neukunden über die UltraVision Produktfamilie informieren wollen, können sich ab sofort direkt an Wöhlk wenden: telefonisch unter der Servicenummer +49 (0)431 9910 oder per Mail unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .