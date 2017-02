Wunderkind by Wolfgang Joop: Schaufenster-Wettbewerb

Schönstes Wunderkind-Schaufenster ausgezeichnet

Die Eyewear Marke Wunderkind by Wolfgang Joop bietet viele Möglichkeiten für eine hochwertige Schaufensterdekoration. Doch richtig besonders wird das Schaufenster erst mit Herzblut und eigenen Ideen. Aus diesem Grund sammelte die pdm Germany alle mit der Wunderkind Eyewear Kollektion dekorierten Schaufenster aus dem Jahr 2016 um das schönste Schaufenster zu küren.

Den ersten Platz machte A&O Optik in Saarlouis. Den Gewinn – ein Wochenende in einem Designhotel in Berlin – überreichte Außendienstlerin Andrea Köhler gerne persönlich.

Die pdm Germany bedankt sich auf diesem Weg bei allen Teilnehmern für Ihre Kreativität und Treue.