WVAO: 1. Virtuelle Mitgliederversammlung

Augenoptiker Gero Mayer zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Am 27. Mai 2020 fand zum ersten Mal in der Geschichte der WVAO eine virtuelle Mitgliederversammlung statt. 45 Mitglieder folgten der Einladung und versammelten sich von zuhause aus in dem virtuellen Raum.

Die WVAO Vorsitzende Vera Pfeifer konnte in ihrem Bericht darauf verweisen, dass trotz aller Widrigkeiten die WVAO bestens aufgestellt ist und gewinnbringend arbeitet. Weiter hob sie hervor, dass die Konzepte und Angebote der WVAO sehr erfreulich angenommen wurden, und in der Praxis besonders von den durch die WVAO spezialisierten Augenoptikern/Optometristen erfolgreich angewendet werden. Eine insgesamt sehr positives Betriebsergebnis rundete das erfreuliche Bild ab.

An diesem Abend wurde auch digital ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Augenoptiker und Kontaktlinsenspezialist Gero Mayer aus Frankfurt wurde mit großer Mehrheit gewählt und nahm diese Wahl mit großer Vorfreude an. An dieser Stelle wurde dem bisherigen Vorstandsmitglied Egon Weiler ein großer Dank für sein ehrenamtliches Engagement ausgesprochen.

Nach rund 75 Minuten wurde eine recht effektive, und kurzweilige Sitzung beendet.