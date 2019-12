WVAO: 10 Jahre Gütesiegel Sehzentrum

Brillen am Stiftshof erhält Ehrenurkunde

Das Sehzentrum Brillen am Stiftshof in Obernburg am Main konnte seine exzellente „Sehqualität“ immer wieder unter Beweis stellen und kann in diesem Jahr auf eine 10-jährige überprüfte Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung des Gütesiegels Sehzentrum war die konsequente Durchsetzung der anspruchsvollen Anforderungen und Inhalte des Prüfverfahrens, die alle 1 1/2 Jahre kontrolliert werden. Dazu gehören u. a. die Teilnahme des Inhabers und aller Mitarbeiter an gezielter Weiterbildung, der Nachweis modernster Sehtest- und Messgeräte sowie ein professionelles und kundenfreundliches Qualitätsmanagement.

Der Familienbetrieb um Augenoptikermeister Martin Wörner, Erna Neuf und ihr qualifiziertes und motiviertes Mitarbeiterteam nehmen sich Zeit für die individuellen Sehprobleme und stehen dem Kunden mit einer ausführlichen und objektiven Seh- und Produktberatung sowie optometrischen Dienstleistungen zur Seite. Dies beweisen die regelmäßigen neutralen Überprüfungen und digitalen unabhängigen Kundenbewertungen.