WVAO: 68. Jahreskongress am 29. und 30. April 2017

Magie des Sehens in der Schwabenlandhalle Stuttgart-Fellbach

Im Jahr 2017 werden viele wichtigen Fragen für die mittelständisch geprägten Augenoptikbetriebe anstehen, die durch unsere digitale Gegenwart und Zukunft beeinflusst werden. Diese auch fachlichen Herausforderungen will die WVAO in ihrem diesjährigen Jahreskongress besonders aufgreifen, und zwei Tage mit neuestem Wissen aus Forschung, Entwicklung, Praxis und Marketing aufwarten, das die Besucher persönlich und betrieblich bereichern soll.

Das fachliche Programm unter dem Motto „Die Magie des Sehens“ wartet mit hochkarätigen Referenten in dem eindrucksvollen modernen Ambiente der schwabenlandhalle Stuttgart-Fellbach.

Im Forum Low Vision werden Sie u.a. über die modernen digitalen Optimierungsmöglichkeiten für sehbeeinträchtigte, sehbehinderte und blinde Menschen hören. Das Forum Kinder-/Funktionaloptometrie beschäftigt sich unter anderem mit dem Virtual Reality System von Vivid Vision oder Probleme bei der Sehentwicklung oder Sehverarbeitung. Im Forum Kommunikation soll unter anderem über die Zukunftssicherung der mittelständischen Augenoptikbetriebe und ihre machbaren Wettbewerbsvorteile gesprochen werden.

Auch im Rahmenprogramm erwarten die Besucher magische Momente. Sei es auf der Industrieausstellung mit der Vielfalt modernster Messverfahren und Messgeräte oder bei der magische Nacht, die am Samstagabend geplant ist

Das ausführliche Programm und Anmeldung unter http://www.wvao-events.de .