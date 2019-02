WVAO: 70. Jahreskongress am 13. Und 14. April

Fit for the future - Sehen begreifen, Chancen ergreifen

Die WVAO feiert in diesem Jahr Jubiläum: zum 70. Mal findet der Jahreskongress statt. Dieser soll in diesem Jahr etwas ganz Besonderes werden, da er die Türen in eine Zukunftswerkstatt für den Augenoptiker/Optometristen öffnet.

Am Kongress-Samstag werden in Themenkomplexen die Bereiche Myopie, Trockenes Auge, Zeitgemäße Refraktion, Kinderoptometrie, Schnittstelle Augenmedizin/Optometrie und Funktionaloptometrie in Theorie und Praxis aufbereitet und vertieft. Besonders durch die Workshops zum Praxis-Management soll die Umsetzung in den betrieblichen Alltag sofort möglich sein und erweitert gezielt das Leistungsangebot des Augenoptikers/Optometristen.

Der Kongress-Sonntag befasst sich mit den Potentialen der Digitalisierung in der Augenoptik/Optometrie.

Eine große Industrieausstellung, kollegiale fachlich anregende Gesprächskreise, eine unterhaltsame und entspannende Abendveranstaltung („Night of the stars“) und eine tolle Location erwartet die Besucher am 13. und 14. April 2019 in Bad Nauheim.

Anmeldungen und weitergehende Informationen entweder online www.wvao-events.de oder bei der WVAO Geschäftsstelle, Mainzer Str. 176, 55124 Mainz, Telefon 06131-613061, Email .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)