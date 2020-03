WVAO: Absage des diesjährigen Jahreskongresses

Corona zwingt zur Absage

Nach reichlicher Beobachtung, Abwägung und Diskussion der derzeitigen Situation um das Coronavirus (Covid-19) hat der Vorstand der WVAO in Abstimmung mit der Geschäftsführung den Beschluss gefasst, den 71. WVAO Jahreskongress am 25. und 26. April in Mainz abzusagen.

Die Entscheidung zu der ersten Absage in der WVAO Kongressgeschichte fiel schwer, allerdings steht die Gesundheit der Mitglieder, Teilnehmer, Referenten, Aussteller, Mitarbeiter & allen anderen am Kongress involvierten Menschen im Vordergrund und damit auch in der Verantwortung der WVAO. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, ist dieser Schritt als alternativlos anzusehen.

Die WVAO versucht nun nach vorne zu schauen und frühzeitig die Planung des Jahreskongresses in 2021 aufzunehmen. In Kürze wird bekanntgegeben, wann und wo dann der 71. WVAO Jahreskongress stattfinden wird.