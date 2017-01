WVAO: Augenoptiker mit Gütesiegel ausgezeichnet

Optik Raddatz als Sehzentrum ausgezeichnet

Am 19. Januar 2017 konnten Jörg Raddatz und Doreen Klepatz von Optiker Raddatz in Bad Düben das erste Sehzentrum-Gütesiegel im Land Sachsen entgegennehmen.

In einer Pressekonferenz mit zahlreichen Ehrengästen und Pressevertretern konnte das herausragende Engagement von Jörg Raddatz und seinem Team für die Kunden von der WVAO Vorsitzenden Vera Pfeifer und Geschäftsführer RA Hartmut Glaser gewürdigt werden.