WVAO: Auszeichnung im Doppelpack

Gleitsicht+ – Experten geehrt

Zu einer Premiere kam es am 26. April 2018 bei Seh- und Hörzentrum Wagener in Freudenberg/Siegerland. WVAO Geschäftsführer RA Hartmut Glaser konnte die Auszeichnung des Gleitsicht+ – Spezialisten nicht nur an den Inhaber Udo Dangendorf, sondern auch an die Mitarbeiterin Gudrun Nöh überreichen.

Die Bürgermeisterin Nicole Reschke zeigte sich begeistert, dass Freudenberg um einen ausgezeichneten Fachbetrieb bereichert wurde, und gratulierte auf das Herzlichste.