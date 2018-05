WVAO: Auszeichnung zum GleitsichtPlus Spezialisten

Gleich zwei Augenoptiker ausgezeichnet

Am 17. Mai 2018 wurden gleich zwei Augenoptiker zum Spezialisten GleitsichtPlus ausgezeichnet. Andreas Sagolla vom Sehzentrum Sagolla Augenoptik in Schwaig und Karl Schwab, der Brillenmacher in Eckenthal-Forth, bekamen am selben Tag von Geschäftsführer Hartmut Glaser die Auszeichnung überreicht.

Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft und Industrie, nebst Bürgermeisterin, Kunden, Familie und Pressevertretern waren zugegen und zeigten sich von den besonderen Fertigkeiten und Kenntnissen, die hinter einer gut funktionierenden Gleitsichtbrille stecken müssen, beeindruckt.

Die WVAO gratuliert den fränkischen Augenoptikern und wünscht weiterhin den verdienten Erfolg.