WVAO: Besuch an der FSAO Jena

Erfolgreiches Zusammentreffen

Am 25. März 2019 stellte sich die WVAO an der FSAO Jena den Studierenden und Dozenten vor. Zu den Aktivitäten und den wertvollen Praxis-Leistungen der WVAO gab Geschäftsführer RA Hartmut Glaser einen Überblick.

Funktionaloptometrist Rüdiger Lenz erklärte interaktiv in einem Workshop die Bedeutung der Funktionaloptometrie in der WVAO und der Augenoptik.

Ein Buchpräsent und eine Einladung zum Kongress in Bad Nauheim rundeten das Angebot ab.