WVAO: Den Wandel im Blick

71. Jahreskongress am 25. und 26. April in Mainz

Am 25. und 26. April werden unter dem Motto "Den Wandel im Blick" 40 Referenten über die neuesten Entwicklungen in der Augenoptik, Optometrie und Augenmedizin informieren. Internationale und renommierte Experten auf Ihren Forschungsgebieten sind der Einladung der WVAO gefolgt und werden den Teilnehmern den sich fortlaufend schneller & stärker entwickelnden Wandel durch Forschung & Technik näherbringen.

Samstags können die Teilnehmer durch drei Foren Ihren individuellen Kongressplan zusammenstellen. Drei immer jeweils zeitgleich laufende Vortragsreihen zu den fachlichen Schwerpunkten Kinder- und Funktionaloptometrie, Augenoptik / Augenmedizin und Optometrie bieten zudem die Möglichkeit die eigene Spezialisierung zu vertiefen. Abgerundet werden die Foren jeweils von einem praxisnahen Workshop, der im Anschluss an das Vortragsprogramm stattfindet.

Auf einem Tag voller Expertise und Fortbildung folgt nun ein vergnügliches Abendevent im Mainzer Atrium Hotel.

Am zweite Kongresstag werden auf Ihren Fachgebieten ausgezeichnete und international gefragte Experten unterschiedlichste Einblicke in Ihre Forschung und Arbeit geben und aufzeigen, wie sich der Wandel in der Augenoptik & -medizin vollzieht und wie dieser schon in naher Zukunft aussehen könnte bzw. wird. Eines der Highlights des Kongresssonntages wird der Vortrag des aus Stanford anreisenden Robert Konrad sein. Der Vortag des CEO und Mitbegründers von Zinn Labs, wo man eine automatisch neu fokussierende Lesebrille entwickelt, ist eine Europapremiere und handelt von einer neuen Art der „Autofokus“ Presbyopie-Korrektion. Auch der als Leiter der Sektion Glaukom an der Universitätsaugenklinik Würzburg tätige Prof. Dr. med. Nils Loewen wird über neue Ansätze der Glaukom- und Kataraktchirugie referieren. Er war bisher u.a als Professor und Direktor der Abteilung für Glaukom und Katarakt am renommierten UPMC Augenzentrum in Pittsburgh/USA tätig und gehört zu einem der besten Glaukomspezialisten weltweit.

Weitere Infos zu dem Kongresswochenende in Mainz und seinem Programm, den teilnehmenden Ausstellern, der Abendveranstaltung sowie der Anmeldung finden Sie online unter http://www.wvao-events.de.