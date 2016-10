WVAO: Erfa Sitzung in Mainz

Zusammentreffen der Kinderoptometristen

Zur ersten Erfa-Sitzung Kinderoptometrie trafen sich Teile der zertifizierten Kinderoptometristen am 10. Oktober 2016 unter der Leitung der AK`Leiterin Elfi Scheuer in Mainz zum Austausch. Frühkindliche Reflexe, Kommunikation, Fallbesprechungen und Marketing / neue Website „kindundsehen.de“ standen im Mittelpunkt.

Die regen Diskussionen zeigten einmal mehr, wie engagiert und motivierend das Thema Kinderoptometrie in der WVAO und bei den ausgebildeten Kinderoptometristen ausgeprägt ist.