WVAO: Fachschultage 2020

Ein Besuch in Jena

Im Rahmen der Fachschultage 2020 an der Fachschule für Augenoptik „Herrmann Pistor“ in Jena war die WVAO auch in diesem Jahr wieder vor Ort. Zu Beginn verdeutlichte Geschäftsführer RA Hartmut Glaser in seinem Vortrag die Wichtigkeit eines gut ausgebildeten Berufsfeldes für die Augenoptik und erläuterte das Konzept der WVAO.

Einige Ratschläge und ergänzende Beispiele lockerten die Stimmung im Konferenzraum der Schule auf. Im Anschluss stellte AK`Leiter Rüdiger Lenz die Funktionaloptometrie der Vereinigung vor. Hierbei lag der Fokus auf einem hohen Praxisbezug. Die Schüler waren selbst aktiv und konnten die Theorie am eigenen Beispiel anwenden. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem Buchgeschenk sowie einer Einladung zu dem im April stattfindenden WVAO Jahreskongress in Mainz.