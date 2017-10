WVAO: Gleitsicht-Experte ausgezeichnet

Dario Papaleo aus Bochum von WVAO ausgezeichnet

Als erste Augenoptiker im Ruhrpott ist Augenoptiker und spezialiserter Kinderoptometrist Dario Papaleo aus Bochum am 19. Oktober 2017 mit dem Zertifikat Gleitsicht+ - Experte der WVAO ausgezeichnet worden. Im Rahmen der von der WVAO ausgetragenen Pressekonferenz in den Betriebsräumen von Herrn Papleo verwies die WVAO Vorsitzende Vera Pfeifer auf dessen beachtliches Engagement in der Weiterbildung und das besondere fachliche Können bei der Gleitsicht-Beratung. Dies wurde besonders durch die überprüften sehr positive Kundenbewertungen mehr als deutlich.