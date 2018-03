WVAO: Gleitsicht Plus - Experte ausgezeichnet

Ulrich Groß erhält Auszeichnung

Ulrich Groß wurde am 8. März 2018 mit dem Zertifikat Gleitsicht Plus - Experte der WVAO ausgezeichnet.

Im Rahmen der von der WVAO ausgetragenen Pressekonferenz verwies WVAO Vorstandsmitglied Egon Weiler besonders auf das beachtliche Weiterbildungs-Engagement, die Freude am Beruf und das fachliche Können bei der Gleitsichtberatung des Augenoptikers, Low Vision Spezialisten und Inhabers von Perspektive Optik in Weinheim.

Jens Stuhrmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Weinheim unterstrich die Bedeutung lokaler, innovativer und inhabergeführter Betriebe für Weinheim und Umgebung. Die Kunden brauchen diese Fachbetriebe vor Ort.