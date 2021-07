WVAO: Gütesiegel Sehzentrum

Neue Imagekampagne, weitere ausgezeichnete Augenoptikbetriebe

Mit dem Gütesiegel „Sehzentrum“ zertifiziert die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) Augenoptikbetriebe, die einen hohen Qualitätsstandard erfüllen. Im Rahmen eines Online-Meetings am 29 Juni 2021 verabschiedeten nun die aktuellen Sehzentrum-Partner eine neue Imagekampagne zur Woche des Sehens 2021 (8. bis 15. Oktober).

Unter dem Motto "Traue Deinen Augen?" soll das Sehen der Kunden einem kostenfreien Leistungscheck unterzogen werden. Begleitet wird die Kampagne durch Social Media-Aktivitäten und betriebliche Werbemittel. Für den Herbst sind weitere Online-Aktivitäten und ein Wochenende der Weiterbildung in Planung

Zwei neue Auszeichnungen, ein Betrieb verliert das WVAO-Gütesiegel

Mit OPTIKHAUSenbichler in Götzis/Vorarlberg (nunmehr das zweite Sehzentrum in Österreich) und Optik Heinzerling in Biedenkopf haben zwei neue ausgezeichnete Sehzentrum-Augenoptikbetriebe das Gütesiegel erhalten.

Nach der Übernahme von Optik Meyer in Mannheim-Käfertal durch die Fa. Ounda in Münster (Geschäftsführer Dieter Meis) und damit verbundenen Mitarbeiterwechseln konnte laut WVAO der geforderte Qualitätsstandard des Gütesiegels Sehzentrum nicht mehr aufrechterhalten werden. Die WVAO entzog daher das Gütesiegel zum 1. Juni 2021.