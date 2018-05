WVAO: Jahreskongress 2018

AugenBlicke im Dialog der Sinne

Am 21. und 22. April 2018 fand der WVAO-Jahreskongress in Mainz statt und war in jeglicher Hinsicht ein Erfolg.

Unter dem Motto "AugenBlicke im Dialog der Sinne" konnten sich die mehr als 300 Kongressteilnehmer an dem Wissen der über 40 Referenten und Workshopleiter erfreuen.

Die Ausstellung präsentierte dieses Mal neuartige Technik für das trockene Auge, digitale Medien für die Sehbehinderten und Blinden, und boten darüber hinaus ein Spektrum optometrischer Technologie.

Die "Mafia-Abendveranstaltung" mit den Schnorreswacklern erfreute das Auge und das Gehör.

Der Kongress wurde seinem Anspruch gerecht, profundes Fachwissen auf dem aktuellen Stand von Forschung, Technik und Praxis zu präsentieren. Erfreulich, dass auch 16 Studierende aus Jena und Berlin mit dabei sein konnten.

Der 70. WVAO Jubiläums-Jahreskongress wird am 12. und 13. April 2019 in Bad Nauheim stattfinden.