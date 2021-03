WVAO: Landesgruppenabend

Online-Abendveranstaltung mit großartiger Resonanz

Vor einem Jahr fing die WVAO mit monatlichen Online-Abendveranstaltungen an. Zu Beginn waren es 30, aktuell über 320 Teilnehmer.

Fritz Paßmann referierte am 15. März 2021 zum Thema Blaulicht. Wie die Resonanz zeigt, ein Thema, das in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling für großes Interesse auch in der Bevölkerung sorgt.

Ein besonderer Abend mit vielen Informationen für die tägliche Arbeit und einem großen Kreis von interessierten Augenoptikern und Optometristen.