WVAO: Mitgliederversammlung

Egon Weiler zum neuen stellvertretenden Vorsitzender gewählt

In der WVAO Mitgliederversammlung am 28. April 2017 in Stuttgart wurde der stellvertretende Vorsitzende neu gewählt. Für den aus betrieblichen Gründen ausgeschiedenen Reinhard Fischbach wurde neu der Augenoptikermeister Egon Weiler aus Knitllingen einstimmig gewählt. Die WVAO gratuliert und wünscht ein erfolgreiches ehrenamtliches Wirken im Vorstand.