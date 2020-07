WVAO: Neuer Ortho-K-Spezialist

Auszeichnung für Augenoptiker

Benjamin Heise, Inhaber von Gross Augenoptik in Ramstein-Miesenbach hat es geschafft. Das überprüfte Qualitätsmanagement und die zahlreichen erstklassigen Ortho-K-Anpassungen nebst positiven Kundenbewertungen weisen nach, dass Herr Heise Orthokeratologie beherrscht. WVAO Geschäftsführer RA Hartmut Glaser freute sich deshalb am 23. Juli 2020 die Zertifikats-Urkunde in Ramstein überreichen zu dürfen.