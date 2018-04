WVAO: Prof. Dr. Holger Dietze geehrt

Ehrenmitgliedschaft verliehen

Der Leiter der Beuth Hochschule Berlin Prof. Dr. Holger Dietze wurde im Rahmen des WVAO Jahreskongresses am 22. April 2018 mit der WVAO Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

WVAO Vorsitzende Vera Pfeifer verwies in ihrer Laudatio auf sein besondere Engagement für die Weiterentwicklung der Optometrie In Deutschland auch an der Beuth Hochschule, aber auch auf die engagierte Unterstützung der WVAO durch Fachartikel, Fachvorträge, die Durchführung der Herbstakademie und der Landesgruppenabende an der Beuth Hochschule.

Die Ehrung erfolgte durch einen einstimmigen Vorstandsbeschluss. Die WVAO freut sich, dass mit dieser ehrenvollen Auszeichnung das engagierte Wirken für die Augenoptik und Optometrie von Prof. Dr. Dietze gewürdigt werden konnte.