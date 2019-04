WVAO-Tagung: Neue Wege eröffnen:

Geräteinnovationen live erleben

Auf der WVAO Tagung in Bad Nauheim am 13. und 14. April präsentieren Experten der Firma Imedos Systems GmbH die Potentiale der Statische Gefäßanalyse bei einem Vortrag und am Gemeinschaftsstand mit Jen-Ophthalmo. Volker Lindner referiert am Sonntag um 11.40 Uhr zu dem Thema „Retinale Gefäßanalyse – Neue Perspektiven für die Optometrie“.

„Durch die Retinale Gefäßanalyse sind eine Vielzahl von Rückschlüssen auf die Gefäßgesundheit möglich. Dies konnte inzwischen durch verschiedene wissenschaftliche Studien belegt werden.“, so Dr. Vilser, Geschäftsführer der Firma Imedos Systems GmbH.

Imedos Systems ist Experte im Bereich der Statischen Gefäßanalyse. Am Stand wird ein Überblick über die Möglichkeiten der Statischen Gefäßanalyse gegeben.

Die Bilder für die Gefäßanalyse liefert die Funduskamera DRS der Firma Centervue. Auf der WVAO Tagung können Besucher die Funduskamera in Kombination mit der Statischen Gefäßanalyse selbst testen und erleben.

Jen-Ophthalmo ist mit weiteren innovativen Geräten am Stand vertreten. „Digitale und gleichzeitig flexible Geräte sind die Zukunft. So ist es in den unterschiedlichsten Kundensituationen möglich, individuell und persönlich zu beraten.“, erläutert Thomas Köhler, Inhaber von Jen-Ophthalmo.