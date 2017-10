WVAO: Westdeutsche Fachtagung in Essen

Teilnehmer sogen für Rückenwind

Am 15. Oktober 2017 fand die Westdeutsche Fachtagung der WVAO in Essen statt. Die acht Referenten mit ihren praxisnahen Vorträgen sorgten für viel neues Wissen, das sofort im Betrieb umsetzbar ist.

Die Teilnehmerresonanz war sehr positiv, zeigte sie doch, dass der Augenoptiker/Optometrist selbst dafür verantwortlich ist, ob er erfolgreich im Wettbewerb und an seinem Standort agieren kann. Tipps und Anregungen für eine überzeugende Kundenberatung rundeten die Tagung ab.