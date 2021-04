WVAO: Wissensforum 2021

Größtes, augenoptisches Weiterbildungs-Event in Europa

Fünf Weiterbildungs-Abende des WVAO-Online-Wissensforums liegen hinter den Teilnehmern. Die statistische Auswertung hat in den Worten des Veranstalters "unglaublich Erfolgreiches" ergeben.

Insgesamt haben sich 802 Teilnehmer aus 11 Ländern registriert. Pro Abend wurden zwischen 542 und 1184 Zugriffe vom System gezählt. Über alle Veranstaltungstage hinweg gezählt meldeten sich 3746 verschiedene Endgeräte und nahmen an der Veranstaltung teil.

Anhand dieser Zahlen sei das erste WVAO Wissensforum 2021 europaweit das größte augenoptisch/optometrische Weiterbildungs-Event überhaupt gewesen.

Insgesamt wirkten, neben den Mitarbeitern der WVAO, 26 Experten aus Augenoptik/Optometrie/Augenheilkunde/Industrie und Forschung und drei Moderatoren an der Veranstaltung mit.

Die positive Resonanz der Teilnehmer zeige, dass die WVAO einen mutigen und außergewöhnlichen Online-Weg gegangen ist, der letztendlich mehr als erfolgreich angenommen wurde.

Aufgrund der nachhaltigen Resonanz wird die WVAO in Kürze eine Online-Mediathek präsentieren, in der die Vorträge auch im Nachhinein nochmals on demand abrufbar sein werden.