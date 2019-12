Young Fashion Eyewear: Neue Kollektionen im Sortiment

Stepper, Steppers und Charles Stone New York ab Januar erhältlich

Ab 1. Januar 2020 vertreibt Young Fashion Eyewear die Fassungs-Kollektionen Stepper und Steppers von der neu gegründeten Stepper Deutschland GmbH in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Luxemburg.

Seit 50 Jahren produziert Stepper Eyewear eine große Auswahl an zeitlosen Designs für Damen und Herren, welche durch ihre exzellente Passform, besten Tragekomfort und modernste Materialien punkten.

Außerdem übernimmt die Young Fashion Eyewear GmbH ab 1. Januar 2020 den Vertrieb für die Marke Charles Stone New York. Hochwertige Styles im coolen New York-Look sprechen alle an, die den modisch-individuellen Auftritt lieben. Die aktuelle Kollektion stellt frische Pastelle und helle Nuancen in den Vordergrund und vereint Kreativität, Raffinesse und Eleganz.