Zeiss: 30 Millionen Euro für Innovationsgebäude

Gemeinsames Projekt und Raum für innovative Ideen

Zeiss plant am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein neues, gemeinsam mit dem KIT genutztes, Innovationsgebäude auf dem Campus Nord zu errichten. Das neue Gebäude wird moderne Büros, Labors und Fertigungsarbeitsplätze auf insgesamt 12.000 Quadratmetern Fläche enthalten. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2018 geplant. Die Inbetriebnahme des Gebäudes soll Ende 2019 erfolgen.

Zeiss möchte in dem Hub die Ansiedlung von Hochtechnologie- und Digital-Start-Ups ermöglichen, sowie eigene Innovations- und Neugeschäftsaktivitäten betreiben. So eröffnen sich am KIT neue Chancen, gemeinsam mit Zeiss Experten, Technologien der Zukunft zu gestalten.

Die heute vorhandenen Räumlichkeiten sind völlig ausgelastet. Im Neubau erhält das KIT die Möglichkeit, einen bestimmten Anteil an Flächen für eigene Ausgründungen und Innovationsaktivitäten anmieten zu können. Diese Kooperation zwischen dem KIT und Zeiss hat bereits eine gute Grundlage, denn in dem Gebäude soll auch die Nanoscribe GmbH neue Räumlichkeiten finden. Sie ist eine seit 2007 bestehende erfolgreiche Ausgründung aus dem KIT, an der Zeiss beteiligt ist. Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ZEISS und dem KIT soll zukünftig zu einer strategischen Partnerschaft ausgebaut werden. Der Kooperationsvertrag, der sich in der Finalisierung befindet, wird die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Innovation sowie bei der Internationalisierung, dem Career Service und dem Dialog mit der Gesellschaft regeln.

Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG: „Wir freuen uns über diesen Schritt nach Karlsruhe. Mit diesem neuen Konzept wird der ‘Zeiss Innovation Hub‘ am KIT zum gemeinsamen Zentrum von Wissenschaft, Start-Ups und führenden Technologieunternehmen. Alle werden bei dieser einzigartigen Kombination von der räumlichen und thematischen Nähe profitieren.“