Zeiss: Aalener Mitarbeiter spenden 5.000 Euro

Kuchenbasar für guten Zweck

Alljährlich findet bei Zeiss Vision Care Deutschland in Aalen während der Adventszeit ein Kuchenverkauf für Mitarbeiter statt, dessen Einnahmen einem guten Zweck zukommen. Dieses Jahr konnten mit der Aktion 5.000 Euro eingenommen werden. Die Hälfte des Geldes überreichte Zeiss der Königin-Olga-Schule in Heidenheim, einer Schule und Internat für blinde, sehbehinderte und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche. Mit der anderen Hälfte werden der Lions Club in Bangalore, Indien, und SOS Kinderdörfer in Indien, mit denen Zeiss und Aloka Vision Programme Monat für Monat Sehtests und Brillenversorgung für benachteiligte Kinder in Südindien organisiert, unterstützt.