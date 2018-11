Zeiss Academy: Drittes Rekordjahr in Folge

Ausbau des Academy-Angebotes auf 170 Seminare

Das Jahr 2018 ist ein voller Erfolg für die Zeiss Academy Vision Care, die seit 2012 besteht und deren Angebot seitdem kontinuierlich ausgebaut wurde. In diesem Jahr konnte sie mehr als 1.000 Teilnehmer verzeichnen. Insgesamt fanden 85 Seminare deutschlandweit statt. Bereits 2017 konnte die Academy 20 Prozent mehr Teilnehmer verbuchen, 70 Prozent im Jahr 2016.

„Wir können feststellen, dass die Weiterbildungsbereitschaft in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Die Augenoptikbranche steht vor großen Herausforderungen, viele ungeklärte Fragen wollen beantwortet werden. Das erklärt den stetigen Ausbau unseres Academy-Angebotes. Wir versuchen mit unserem Seminarangebot auf alle aktuellen Wirtschafts- und Marktgegebenheiten einzugehen“, so Christian Tilleke, Leiter der Zeiss Academy Vision Care.

Abgerundet wird das Angebot durch die sogenannten Aktiv-Seminare, damit auch Spaß und neue Impulse nicht zu kurz kommen. So bietet Zeiss Weiterbildungen während Motorradtouren, auf Sylt oder beim Skifahren an. Erstmals, und mit sofortigem Erfolg, wurde 2018 die Zeiss Academy Flatrate eingeführt. Damit kann ein Augenoptiker für sich oder sein Team an allen Seminaren zum Festpreis teilnehmen.

Am stärksten nachgefragt waren 2018 Seminare zu Refraktion und Optometrie, Social Media und zur Weiterentwicklung persönlicher Kompetenzen.

„Für 2019 haben wir unser Angebot weiter verbessert und ausgebaut. Wir planen derzeit 170 Veranstaltungen. Fast alle Seminare wurden sowohl inhaltlich als auch methodisch überarbeitet. Dabei hilft uns natürlich auch das Feedback unserer Teilnehmer, die uns immer wieder wichtige Impulse für die Academy geben. Letztlich wollen wir ja unsere Optiker begeistern und die richtigen Themen anbieten“ führt Tilleke aus.

Der neue Zeiss Academy Katalog wird ab Januar 2019 online und auf der Messe Opti in München in gedruckter Form zur Verfügung stehen.