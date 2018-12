Zeiss: Auszubildende ausgezeichnet

Azubis sind Bundes- und Landesbeste

Die beiden ehemaligen Zeiss Auszubildenden Felix Stolte aus Göttingen und Lisa-Marie Bauder aus Oberkochen erhalten zum Abschluss ihrer Ausbildung eine ganz besondere Auszeichnung: Sie sind jeweils die Landesbesten im Ausbildungsberuf Feinoptiker und somit die besten Auszubildenden in den Bundesländern Baden-Württemberg und Niedersachsen. Stolte erhält zudem die Ehrung als Bundesbester durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag.

„Wir sind sehr stolz, dass dieses Jahr gleich zwei Auszubildende von Zeiss Landesbeste in ihrem Ausbildungsberuf geworden sind“, sagt Udo Schlickenrieder, Leiter der Zeiss Berufsausbildung in Oberkochen. „Bereits das dritte Jahr in Folge werden Zeiss Auszubildende für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet“, so Schlickenrieder weiter. Auch Franz Donner, Personalleiter von Zeiss, gratulierte: „Diese Auszeichnungen für Felix Stolte und Lisa-Marie Bauder sind hervorragende persönliche Leistungen, die zusätzlich das hohe Kompetenzniveau der Ausbildung bei Zeiss verdeutlichen, die solche Leistungen ermöglichen.“

Stolte begann seine Ausbildung bei Zeiss in Göttingen im September 2015. „Das präzise Arbeiten und der Umgang mit den hochgenauen Messgeräten sowie die Technik der Geräte und Optiken haben mich von Anfang an fasziniert“, so Stolte über seine Ausbildung. Seit September dieses Jahres arbeitet er als Feinoptiker in der Carl Zeiss CMP GmbH in Göttingen. Die Landesbeste in Baden-Württemberg und die Zweitbeste auf Bundesebene kommt in diesem Jahr ebenfalls von Zeiss. Nach ihrem Abitur entschied sich Bauder für eine Ausbildung zur Feinoptikerin und beendete diese im Juni. Aktuell arbeitet sie in der Sparte Semiconductor Manufacturing Technology am Standort Oberkochen.