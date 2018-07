Zeiss: Brillen für alle

Initiative gegen vermeidbare Blindheit

Rund 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang auf einem Augenarzt oder Augenoptiker, sodass sie keine Chance auf einen Sehtest oder eine Brille haben.

Die Folgen sind sowohl für die Menschen als auch für Wirtschaft und Bildung gravierend. Eine schlechte Sehkraft ist der häufigste Grund für einen Schulabbruch und verkürzt die Lebensarbeitszeit um bis zu 10 Jahre. Somit wird die Erwerbsfähigkeit erheblich eingeschränkt.

Das Haupthindernis ist der Mangel an Augenoptikern und Optrometristen – also Fachleuten, die die Menschen beraten und schließlich den Verbrauchern ihre Brille verordnen und anfertigen. In wohlhabenden Länder, wie Deutschland, gibt es 10 bis 15 Augenoptiker pro 100.000 Einwohner, in Afrika oder einigen asiatischen Regionen gibt es im Schnitt nur einen oder sogar weniger.

Initiativen gegen vermeidbare Blindheit wurden weltweit erfolgreich umgesetzt und helfen Jahr für Jahr Tausenden von Patienten, ihre Sehkraft zu behalten.

Zeiss engagiert sich dafür, diese Vision in unterentwickelte und ländliche Gebiete zu bringen. Zusammen mit zahlreichen Geschäftspartner und mit der Unterstützung lokaler Bundesregierungen fördert Zeiss unter anderem in Indien, China, Australien, Brasilien und in der USA unterschiedliche Kampagnen, um eine nachhaltige und vor allem effiziente Lösung auf diese Herausforderungen zu finden.