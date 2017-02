Zeiss/Deutsche Telekom: Kooperation im Bereich Smart Glasses

Durch Zusammenarbeit sollen Datenbrillen künftig einfach nutz- und tragbar werden

Auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona gaben die Deutsche Telekom und Zeiss eine Kooperation im Bereich Datenbrillen bekannt. Ziel ist es, das Anwendungspotenzial und die Zukunft von Datenbrillen auszuloten und voranzutreiben.

Mit innovativer Smart Glass Optik und zukunftsgerichteter Konnektivität bringen Zeiss und Deutsche Telekom zwei erfolgskritische Elemente zusammen. Zeiss entwickelte in einem eigenen Venture-Unternehmen den Prototypen eines optischen Systems, mit dem Datenbrillen klein und tragbar gestaltet werden können. Bei einer solchen Datenbrille soll im Blickfeld des Trägers ein Daten- und Informationsfeld eingeblendet werden. Wie auf einem „fliegenden Bildschirm“ werden vor einem Auge in diesem Feld Infos, Apps, Bilder und anderes eingespielt.

Die Telekom bringt die Technik zur direkten Netzanbindung dieses technischen Demonstrators ein und arbeitet an innovativen Lösungen, um die derzeit noch im Wearable integrierte Technik teilweise in eine Cloud auszulagern. Netztechnologien wie 5G bieten hierfür zukünftig die technische Basis.

In der nächsten Phase sollen die Anwendungsbereiche zur Marktfähigkeit entwickelt werden. Telekom und Zeiss werden diese Entwicklungen nun gemeinsam vorantreiben. Weitere Details zur Kooperation folgen im Laufe des Jahres.