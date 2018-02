Zeiss: Ehrung für augenoptisches Forschungszentrum

Dr. Siegfried Wahl wurde zum Honorarprofessor der Universität Tübingen berufen

Für exzellente Leistungen in Lehre und Forschung wurde Dr. Siegfried Wahl, Direktor des Zeiss Vision Science Lab, zum Honorarprofessor der Universität Tübingen berufen. "Die Honorarprofessur ist eine persönliche Ehrung, aber vor allem wird damit das Labor und die hervorragende wissenschaftliche Leistung des gesamten Teams ausgezeichnet", sagt Wahl.

Seit der Gründung des Zeiss Vision Science Lab 2013 ist Wahl mit zwei weiteren Zeiss Mitarbeitern und bis zu 15 Doktoranden und Masteranden aus aktuell sieben Nationen als Direktor des Labors tätig. Er war maßgeblich an dessen Gründung und Aufbau sowie an der Definition der zentralen Forschungsfragen beteiligt. Sowohl die Verleihung der Honorarprofessur als auch die Vielzahl weit beachteter Publikationen in weltweit anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften wie solche der Nature Publishing Group zeigen, dass Wahl und sein Team Forschung auf höchstem Niveau betreiben.