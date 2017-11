Zeiss: Fünf Jahre Sylter Seminartage

Weiterbildung vom 29. Oktober bis 3. November 2017

In diesem Jahr standen die Sylter Seminartage bereits zum fünften Mal an und sollten den Augenoptikern ein ganz besonderes Programm bieten. Den Auftakt der Sylter Seminartage bildete ein Zweitagesseminar zum Thema „Mitarbeiterführung – Ihr größtes Erfolgspotential!“ mit Oliver Alexander Kellner, das mit 16 Teilnehmern ausgebucht war. Der renommierte Optikexperte aus dem Allgäu ist inzwischen Stammgast und überzeugt die Teilnehmer bereits zum dritten Mal mit seinem praxisorientierten Seminaransatz.

An das Zweitagesseminar knüpften ein Kurs zum Thema „Kunden gewinnen im Internet“, ein weiterer zur „Zeiss Präzisionsmesstechnik“, der von Stephan Feind, Anwenderberater und Trainer bei Zeiss Vision Care, durchgeführt wurde. Am zweiten Abend stand ein Kaminabend an. In lockerer Atmosphäre führten die Teilnehmer angeregte Gespräche zu diversen Zukunftsthemen der Augenoptik, Torsten Heistermann, Leiter Vertrieb Deutschland Nord Ost, und Oliver Alexander Kellner moderierten den Abend. Es wurde sehr angeregt zu Themen wie „Der Augenoptiker als Marke vor Ort“ oder auch „Wie gestalten sich meine Zukunftschancen in Richtung Verbraucher“ diskutiert. Zudem wurden Fragen rund um Website-Gestaltung, Suchmaschinenoptimierung und Social Media im Seminar „Kunden gewinnen im Internet“ an Tag drei beantwortet.

Den Abschluss der Seminartage bildete Georg Baur, Produktmarketingmanager bei Zeiss Vision Care, mit dem Thema „Zeiss Screening: Durch Differenzierung erfolgreich in die Zukunft“. Hierbei wurden zum einen die Stationen des Zeiss Screening Konzepts näher beleuchtet, zum anderen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung im Betrieb, Möglichkeiten der Kundenansprache und Wege der Kalkulation der optometrischen Dienstleistung betrachtet und erarbeitet.