Zeiss: Halbjahresumsatz wächst auf 2,8 Milliarden Euro

Sehr gute Entwicklung in der Augenoptik

Die Zeiss Gruppe schließt die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017/18 (Halbjahresstichtag: 31. März 2018) erfolgreich ab: Der Umsatz steigt um 9 Prozent auf 2,773 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2016/17: 2,550 Mrd. Euro), bereinigt um Währungseffekte sogar um 13 Prozent. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt mit 380 Millionen Euro trotz deutlich negativer Währungseffekte auf Vorjahresniveau (384 Mio. Euro). Die EBIT-Marge liegt bei 14 Prozent. Der Auftragseingang steigt auf 2,839 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2016/17: 2,743 Mrd. Euro).

„Besonders unsere Geschäfte in den Hochtechnologiefeldern Halbleiterfertigungstechnik, Messtechnik und Medizintechnik sorgen für Wachstum und bringen die Zeiss Gruppe weiter nach vorn“, sagte Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender von Zeiss. „Wir profitieren einmal mehr von unserem ausgeglichenen und zukunftsgerichteten Portfolio und unserer breiten globalen Aufstellung.“

Die Sparten entwickeln sich im ersten Halbjahr mit unterschiedlicher Dynamik. In der Sparte Vision Care/Consumer Products beispielsweise steht die sehr gute Entwicklung in der Augenoptik einem nicht zufriedenstellenden Geschäft mit Fotoobjektiven gegenüber.

Zeiss erzielt rund 90 Prozent seines Umsatzes außerhalb Deutschlands. Die Wachstumsdynamik ist regional jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. Die positive Geschäftsentwicklung wird besonders von den sich dynamisch entwickelnden Volkswirtschaften in der Region APAC getragen. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung steigert Zeiss um rund 20 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter steigt um 8 Prozent. Allein in Deutschland wurden fast 800 neue Mitarbeiter eingestellt. Zum Halbjahresstichtag (31. März 2018) beschäftigt Zeiss in seinen Unternehmenseinheiten weltweit rund 28.300 Mitarbeiter.