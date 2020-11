Zeiss Meditec: Unterstützung in Coronazeiten

Zeiss Nura vorgestellt und gespendet

Mit Beginn der Pandemie konzentrierte sich die Medizintechniksparte von Zeiss darauf, dem wachsenden Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen für das medizinische Personal zu entsprechen. Die Intubation ist ein notwendiger Behandlungsschritt bei schweren COVID-19-Erkrankungen, der für Ärzte und das medizinische Personal ein hohes Risiko an Infektionen birgt. Das neue Videolaryngoskop Zeiss Nura bietet einen gewissen Schutz, indem es den Anwendern einen größeren Abstand zwischen sich und den Patienten ermöglicht.

„Wir wollen einen möglichst großen Abstand zwischen uns und die Patienten bringen, um nicht direkt der Aerosolbildung ausgesetzt zu sein. Das ist nur möglich, wenn nicht mit einem konventionellen Laryngoskop, sondern mit einem Videolaryngoskop intubiert wird. Ich sehe den Vorteil von Zeiss Nura im Speziellen darin, dass es einen Einmalspatel besitzt. So gibt es keine Diskussionen darüber, wie es aufbereitet werden muss und ob der übliche Sterilisationsprozess alle Viren abtötet“, sagt Dr. med. Dorothee Hock, Oberärztin & Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Bezirkskrankenhaus Günzburg, Deutschland.

Erste Sendungen des Zeiss Nura gingen an europäische COVID-19 Zentren. Der Versand weiterer 5000 Einheiten an Krankenhäuser auf der ganzen Welt wird durch das Unternehmen aktuell vorbereitet. In Märkten wie Indien und den USA, in denen die Zahl der Neuinfektionen immer noch steigt, soll die Visualisierungstechnologie Zeiss Nura dazu beitragen, überfüllte Intensivstationen für das Personal ein wenig sicherer zu machen.