Zeiss: „Mein Sehprofil“ gewinnt German Design Award 2019

Innovative Online-App wird zum zweiten Mal ausgezeichnet

Die Zeiss Web-App „Mein Sehprofil“ überzeugte die Jury und gewinnt den German Design Award 2019 in der Kategorie „Interactive User Experience“ mit der Auszeichnung „Special Mention“. Am 8. Februar 2019 findet die Preisverleihung in Frankfurt am Main statt. Erarbeitet wurde die Anwendung gemeinsam mit dem Designbüro Neue Gestaltung. Mit Mein Sehprofil von Zeiss können Verbraucher online ihre individuellen Sehgewohnheiten analysieren und sich über Brillenglas-Lösungen informieren.

Der Zugriff auf die App erfolgt ganz einfach über die Zeiss Website. Die App führt den Nutzer durch Fragen aus den vier Bereichen Arbeit & Alltag, Digitales Leben, Allgemeines und Mobilität. Der Nutzer erhält sein individuelles Sehprofil, Brillenglas-Empfehlungen und einen QR-Code, den er auf seinem Smartphone speichern und mit zum Augenoptiker nehmen kann.

Doch nicht nur die Inhalte der App konnten die Jury überzeugen, sondern insbesondere das Design der Anwendung, das visuell modern, interaktiv und vor allem intuitiv ist.

Bereits 2017 wurde das Kommunikationsdesign der App mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Seit dieser Auszeichnung wurde Mein Sehprofil weiterentwickelt und optimiert. In 33 Ländern kann die Anwendung bereits abgerufen werden. Auch für Augenoptiker gibt es eine Neuerung: Ohne großen technischen Aufwand ist es nun möglich, Mein Sehprofil für den eigenen Auftritt zu individualisieren und auf der eigenen Website einzubinden.

Auch für den Verbraucher ergeben sich Vorteile, denn das komplexe Produkt Brillenglas wird ihm durch die App verständlich vermittelt. Er hat im Anschluss an den Fragenkatalog eine bessere Vorstellung davon, welche Brillenglas-Lösungen am besten für ihn geeignet wären und wie viele Aspekte bei der Entscheidung für ein Brillenglas eine Rolle spielen. Dank der angeschlossenen Augenoptikersuche findet er außerdem innerhalb kürzester Zeit das richtige Fachgeschäft in seiner Nähe.