Zeiss: Mitarbeiter engagieren sich für Kinder in Deutschland und Indien

Spenden für den guten Zweck

Es ist inzwischen eine gute Tradition: Mitarbeiter des Zeiss Unternehmensbereichs Vision Care in Aalen basteln auf ihrer Weihnachtsfeier kleine Geschenke für Kinder: In diesem Jahr für die Flüchtlingskinder in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen (LEA). Diese Einrichtung kümmert sich um die erstmalige Registrierung von Flüchtlingen sowie um deren Gesundheitscheck, bevor die Menschen auf Land- und Stadtkreise in Deutschland verteilt werden. Aktuell sind 89 Flüchtlingskindern in der LEA Ellwangen untergebracht.

Für die Zeiss-Mitarbeiter stand schnell fest, dass sie diesen Kindern in diesem Jahr eine kleine Freude machen wollen. Daher wurden in gemeinsamer Runde Tassen individuell bemalt, zum Beispiel mit Glückwünschen in verschiedenen Sprachen, und anschließend mit Stiften, Nüssen, Früchten und natürlich ein wenig Schokolade befüllt. „Es war ein ganz besonderer Glücksmoment, die Geschenke an die Kinder übergeben zu können und das Strahlen in ihren Augen zu sehen. Viele Kinder konnten bereits ein wenig deutsch sprechen“, so Simone Liebich vom Zeiss Unternehmensbereich Vision Care in Aalen. „Sie freuen sich schon sehr auf ihr erstes Weihnachten in Deutschland.“

Ebenfalls gute Tradition bei Zeiss in Aalen ist es, über das ganze Jahr hinweg und als Highlight mit einem Kuchenbasar im Dezember Spenden zu sammeln und diese vor Weihnachten an Initiativen zu geben, die besonders Kindern helfen. 2017 konnten damit 3.500 Euro gesammelt werden, die je zur Hälfte an den Malteser Kinderhospizdienst in Aalen und Miracle of Sight e.V. gehen.

Der Malteser Kinderhospizdienst Ostalb und Heidenheim hilft lebensverkürzend erkrankten Kindern und ihren Familien. „Miracle of Sight“ ist ein von Zeiss Mitarbeitern gegründeter Verein, der benachteiligten Kindern in Asien und Afrika Sehtests und bei Bedarf die Sehkorrektur mit einer individuellen Brille ermöglicht. Die Spende wird für Aktionen in Waisenhäusern und für die Kinder von Wanderarbeitern in Südindien verwendet werden. „Seit Ernst Abbe vor mehr als 125 Jahren die Carl Zeiss Stiftung ins Leben rief, ist gesellschaftliche Verantwortung bei Zeiss tief verankert“, sagt Timo Mappes, Leiter Technology & Innovation bei Zeiss Vision Care. „Die Aktionen rund um Weihnachten sind ein Beispiel, wie Zeiss Mitarbeiter sich auch ganz persönlich engagieren.“