Zeiss: UV Protect Roadshow

UV-Schutz für alle

Von Juli bis September 2018 gastiert Zeiss Vision Care in sieben deutschen Städten mit dem Ziel, Verbraucher über die Gefahren von UV-Strahlung zu informieren

Mit der Frage und Aufforderung „Schützt Ihre Brille vor UV? Hier testen!“ will Zeiss Brillenträger ansprechen und deren Brillengläser auf vorhandenen UV-Schutz testen.

Mit im Gepäck und Kernstück der Roadshow ist der sogenannte UV-Kiosk – ein mehr als zwei Meter hohes Terminal, das mit zwei Kameras, einer Web- und einer UV-Kamera, arbeitet. Beide Kameras zeigen je ein separates Bild vom Brillenträger, der vor dem Terminal steht. Dabei bildet die Web-Kamera den Brillenträger ganz normal farbig ab, die UV-Kamera hingegen zeigt an, ob die Brillengläser ausreichend vor UV-Strahlung schützen.

„Es ist uns wichtig, in den direkten Dialog mit den Verbrauchern zu gehen und die Gefahren, die von UV-Strahlung ausgehen, aufzuzeigen“, sagt Matthias Wehrle, Marketingleiter Zeiss Vision Care Deutschland. „Dabei bildet die Roadshow nur einen Bestandteil unserer Marketing-Kampagne zu UV. Wesentlicher ist, dass unserer Partner-Optiker aktiv an der Aufklärung über UV-Strahlung teilhaben.“

Roadshow-Termine in der Übersicht:

21. Juli 2018: Auf dem Marktplatz in Karlsruhe

11. August 2018: Auf dem Jabobikirchplatz in Chemnitz

18. August 2018: An der Lorenzkirche in Nürnberg

2. September 2018: Auf der Königsallee in Düsseldorf

29. September 2018: Am Lister Platz in Hannover

Außerdem wird es zusätzliche Veranstaltungen im Nivea Haus in Hamburg und in Berlin geben, denn mit Nivea besteht eine Kooperation zum Thema UV und Sonnenschutz. Deshalb gastiert Zeiss in Hamburg vom 5. bis zum 7. Juli und in Berlin vom 12. bis zum 14. Juli.