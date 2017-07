Zeiss: Vertragsverlängerungen

Glashersteller setzt auf Kontinuität

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG hat beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, Dr. Michael Kaschke, bis 30. Juni 2020 zu verlängern. Kaschke trat vor 25 Jahren in die Zeiss Gruppe ein und gehört seit 2000 dem Vorstand an. Seit 2011 ist er Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG.

Darüber hinaus wurde durch den Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG auch die Vertragsverlängerung des Vorstandsmitglieds Dr. Matthias Metz bis 30. Juni 2023 beschlossen. Die Vertragsverlängerung von Dr. Ludwin Monz bis 30. September 2022 war bereits zuvor vom Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG beschlossen worden.

Dr. Monz begann 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der zentralen Forschung bei Zeiss. Er wurde 2014 zum Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG berufen. Monz ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. Dr. Metz trat 2015 in die Zeiss Gruppe ein und verantwortet seitdem als Vorstandsmitglied die konsumentennahe Zeiss Sparte Vision Care/Consumer Products.

„Wir freuen uns über die Vertragsverlängerungen. Damit setzen wir auf Kontinuität und auf die erfolgreiche Fortsetzung des Wachstumskurses“, sagte Dr. Dieter Kurz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Carl Zeiss AG. „Dr. Kaschke und seinem Vorstandsteam ist es in den letzten Jahren gelungen, Zeiss noch kundenorientierter auszurichten sowie dynamischer und globaler aufzustellen.“