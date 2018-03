ZVA: Augenoptik in Zahlen

Der ZVA-Berufsbildungsbericht ist da!

Über 3.500 Betriebsinhaber waren von März bis August 2017 erneut zur Teilnahme an einer Online-Befragung zu Aus-, Fort- und Weiterbildung aufgerufen und lieferten wertvolle Informationen für den Berufsbildungsbericht. Erstmals flossen zudem die Einschätzungen der Auszubildenden aller drei Lehrjahre in die Analyse mit ein. Hierbei war insbesondere die Frage nach den Erwartungen an die Ausbildung und den Zukunftsplänen des beruflichen Nachwuchses von großem Interesse, denn ihre Beantwortung gibt wichtige Aufschlüsse darüber, was geeignete Mittel sein könnten, um einem Fachkräftemangel effektiv zu begegnen.

Daneben bietet der Bericht übersichtlich aufgearbeitet einen Überblick über die wichtigen Kennzahlen im Bereich der Aus- und Fortbildung wie etwa zur Anzahl der Gesellen- und Meisterprüfungsabschlüsse, geplanten Schulungen sowie Erkenntnisse zum Arbeitsmarkt und Abbruchquoten bei der Ausbildung.

Unter http://www.zva.de/augenoptiker/berufsbildungsbericht steht der Bericht ab sofort zum Download bereit.